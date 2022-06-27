وزارة الشباب و«كير مصر» تنفذان برنامج الشمول المالي وريادة الأعمال

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لمشروعات الشباب»، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية برنامج الشمول المالي وريادة الأعمال، الذي ينفذ خلال الفترة من 26-30 يونيو الجاري، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

برنامج وزارة الرياضة.. تنمية القدرات المالية للشباب

يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات المالية للشباب، حيث ينفذ على 5 مراحل.

المرحلة الأولى: تدريب المدربين TOT في مجال الشمول المالي.

المرحلة الثانية: وهي تدريب المستفيدين داخل مراكز الشباب بمحافظة القاهرة الكبرى على «الشمول المالي»، وتنمية قدراتهم المالية ولمدة 5 أيام، وبموجبه يحصل المشارك على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة كير مصر للتنمية.

المرحلة الثالثة: تدريب المدربين TOT في مجال ريادة الأعمال من أجل توليد الأفكار ومشاريع قابلة للتنفيذ.

المرحلة الرابعة: تدريب المستفيدين على ريادة الأعمال وتوليد الأفكار والحصول على أفكار ومشروعات للدخول بها للمرحلة الأخيرة وهي المسابقة.

المرحلة الخامسة: وهي مسابقة تنفذ بين مستفيدي البرنامج من خلال المشاريع والأفكار قابلة للتنفيذ، ويتم تمويل أفضل مشاريع داخل المسابقة والتي ستحصل على أعلى تقييم من لجنة التحكيم والتقييم للمسابقة، وسيتم الإعلان عن شروط وكيفية الالتحاق بالبرنامج خلال شهر يوليو المقبل.

اليوم المفتوح للتوظيف بالمحلة

من ناحية أخرى، نظّمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لمشروعات الشباب»، اليوم المفتوح للتوظيف بمركز شباب مدينة المحلة بمحافظة الغربية، من خلال مبادرة توظيف مصر.

جاء هذا الملتقى ضمن سلسلة من الأيام المفتوحة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في جميع المحافظات؛ للمساعدة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل تناسب الشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون.

وانطلقت الفعاليات من الساعة الـ10 صباحًا باستقبال الشباب الباحث عن عمل وتسجيل بياناته، وعقب ذلك تفقد الشباب الشركات الموجودة بالملتقى، وتعرفوا على فرص العمل المتاحة والتقديم عليها من خلال ممثلي شركات القطاع الخاص.