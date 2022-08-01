السيد عطا: لا توقعات بشأن تنسيق الجامعات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على مكتب تنسيق الجامعات، عن أن التنسيق هذا العام سيشهد إضافة 7 جامعات تكنولوجية حكومية بها العديد من الكليات، وهو ما يحدث لأول مرة، موضحًا أنه يوجد 13 قطاعًا به العديد من الكليات، مطلوب فيها دخول الطالب لاختبار القدرات، كما ذكر أن نظام التنسيق يعطي كل طالب حقه ولا يظلم أحد أبدا.

نتيجة الثانوية العامة لم تظهر بعد

وأضاف «عطا» في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل، أن نتيجة الثانوية العامة لم تظهر بعد، ولا يوجد أي تعليمات أو توقعات بالتنسيق قبل ظهور النتيجة، مناشدًا المواطنين بعدم التفكير في كليات القمة لمجرد أنها كليات قمة فقط، وعليهم أن يلتحقوا بالكلية التي يمكنهم التفوق فيها، دون البحث عما يسمى بـ«كليات القمة» أو أسماء كليات بعينها، موضحًا في الوقت ذاته أن التحويل بين كلية وأخرى يكون بعد المرحلة الثانية من التنسيق، بشروط معينة، سيتم الإعلان عنها حينها.

تحويل الطلاب بين الكليات وفقا للمنطقة الجغرافية

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على مكتب تنسيق الجامعات، أن التحويل يكون لمنطقة الطالب الجغرافية (أ)، التي حصل فيها على الثانوية العامة، ولا مجال للتحويل لمنطقة أخرى، أما إذا تقدَّم عدد كبير من الطلاب نأخذ 10% منهم وفقا للأعلى مجموعًا بترتيب الدرجات، وإذا ركز الطالب في اختياراته لن يحتاج إلى التحويل، مناشدًا المواطنين بالتركيز أثناء وضع الرغبات حتى لا يضطروا بعد ذلك إلى التحويل من جامعة لأخرى.