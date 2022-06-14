التعليم العالي: لا تغيير في مقر مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق حقيقة نقل مكتب التنسيق الرئيسي من المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، إلى إحدى الجامعات الحكومية بالعاصمة، مؤكداً أنه لا توجد أي صحة لما يتم تداوله عن نقل مكتب التنسيق أو المقر الرئيسي له حالياً بالمدينة الجامعية عين شمس وكذلك فروعه بكل من محافظات أسيوط والإسكندرية، لافتا إلى أن مكتب التنسيق سيبدأ عمله في استقبال تساؤلات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة خلال أيام، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات، في تصريحات لـ«الوطن» أن مكتب التنسيق أنهى كافة الاستعدادات اللوجستية لمكتب تنسيق القبول من حيث تجهيز الملفات وتوزيعها على المقرات المختلفة للمكتب، مشيراً إلى أنه جرى إعداد الكوادر والمتخصصين للعمل بمكتب التنسيق بكل سهولة ومرونة مع تساؤلات الطلاب المختلفة طوال فترة عمل أيام التنسيق.

تنسيق القبول للجامعات الحكومية 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو المنوط بوضع وتعديل قواعد القبول لتنسيق الجامعات كل عام، وكذلك فيما يتعلق بقيمة المبالغ المالية الواجب تحصيلها بشأن اختبارات القدرات، لافتا إلى أن الأعلى للجامعات المقبل سيناقش ويعتمد قواعد تنسيق الجامعات 2022، والاستعدادات للتنسيق لمختلف الكليات.