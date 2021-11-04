التعليم العالي تنفي غلق مكتب التنسيق أمام الطلاب: مفتوح طول السنة

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على تنسيق الجامعات، حقيقة غلق مكتب التنسيق الرئيسي أمام طلاب الجامعات، قائلا: «مكتب التنسيق مفتوح طوال أيام العام أمام الطلاب، أما ما تم الانتهاء منه هو توزيع طلاب الثانوية العامة وما تعادلها من شهادات على الكليات في إطار تنسيق الجامعات 2021-2022»، موضحا أن العمل بمكتب التنسيق يسير وفقاً لأطر وقواعد منصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال تنسيق الجامعات حتى الآن.

التعليم العالي: انتهينا من أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2021

و أضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق نجح في توزيع أكثر من 820 ألف طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة 2021 وما تعادلها من شهادات على الكليات بالجامعات والمعاهد الحكومية، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت في 31 أكتوبر الماضي من أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2021-2022، والتي اختتمت بأعمال تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ويرغبون في الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدراسة انتظمت بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات دون رصد أي مشكلات، موضحا أن هناك تشديدات بشأن الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية من حيث التوسع في تطعيم جميع منسوبيها في ظل تطبيق إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن قرارات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تجب عن كل المجالس وتسري علي جميع قطاعات التعليم الجامعي في محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم.