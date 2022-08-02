إنجازات بلدي.. «التعليم» تعلن عن مسابقة لطلاب الإعدادية: نشاط صيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء مسابقة إنجازات بلدي لجميع طلاب المدارس الحكومية بالحلقة الإعدادية بالجمهورية كنشاط صيفي لعام 2022، يقدم من خلالها الطلاب أعمالهم لإنجازات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

الإعلان عن مسابقة إنجازات بلدي في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، إن رئيس قطاع التعليم العام وافق علي مسابقة إنجازات بلدي لطلاب الإعدادية حيث تم إطلاق العديد من المشاريع القومية العملاقة وإحداث نقلة نوعية في كل القطاعات - على سبيل المثال وليس الحصر - تطوير التعليم، الري والموارد المالية، تعيق التصنيع المحلي بقطاع السياحة، تطوير البنية التحتية للاستثمار أنحاء السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية والعديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع الجمهورية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات مثل مصر بلا غارمين، تكافل وكرامة.

نسعى لمشاركة الطلاب ليعود على المجتمع بالنفع

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن الوزارة تسعي في مشاركة الطلاب بقوة وفاعلية مع المسابقة ليعود عليهم وعلى المجتمع بالتقدم والازدهار، والتأكيد بالتنبيه على موجهي ومعلمي المادة بالإعلان عن المسابقة إنجازات بلدي في كل مدرسة من مدارس الحلقة الإعدادية في مكان واضح «مثل لوحة إعلانات المدرسة ومعمل الكمبيوتر» لكي يستطيع جميع الطلاب رؤية المسابقة والتقديم بها.

وفي سياق أخر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا أخر موعد للتقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) للعام الدراسي الجديد 2022/2023، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالي.