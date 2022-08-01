«التعليم»: ندرس مد فترة التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال تامر نجم الدين، مدير الإدارة العامة للتعليم المزدوج، إنّ تطوير التعليم الفني من المستحيل أن يتم بمنأى عن القطاع الخاص والشركات المصانع، وهو ما تداركته الدولة المصرية، حيث تم البدء في العمل على تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني.

طالب التعليم الفني لا يقل عن الثانوي العام

وأضاف «نجم الدين»، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم إيمان عزالدين وهبة الأباصيري: «التعليم الفني شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري، مثل أصحاب المهن والصنايعية، وطالب التعليم الفني لا يقل عن طالب التعليم الثانوي العام، وبدأنا تطوير التعليم الفني بشكل كبير جدا على محاور العملية التعليمية، وبدأ يكون لدينا أنظمة جديدة».

وأضاف مدير الإدارة العامة للتعليم المزدوج: «تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي أحدث منظومة للتعليم الفني بالوزارة»، مشيرًا إلى أن المواد التي تُدرس فيها أشبه ما تكون بمواد الثانوية العامة.

نخرج طالبا مبتكرا ومبدعا يحتاجه سوق العمل

وأوضح مدير الإدارة العامة للتعليم المزدوج، قائلا: «نخرج طالبا مبتكرا ومبدعا يحتاجه سوق العمل»، لافتا إلى أن التقديم إلى المدارس التكنولوجية بدأ ومستمر حتى يوم 5 أغسطس، كما تم مد التقديم لأكثر من مرة، ويتم دراسة مد التقديم مرة أخرى بسبب ضغط الطلاب وكثرة طلبات التقديم.

وأكد «نجم الدين»، أن الاختبارات كلها إلكترونية، وهناك المقابلة الشخصية والكشف الطبي، إذ أنّ هناك أكثر من معيار للقبول، أولها المجموع ثم اجتياز الاختبار على الحاسب الآلي، وذلك في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والـiq، ونوعين من الامتحانات طبقا للدراسة التي سيدرسها الطالب.