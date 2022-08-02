أيتن عامر تحتفل بتحقيق «توتا فروتا» 6 ملايين مشاهدة على «تيك توك»

احتفلت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغنية «توتا فروتا» 6 ملايين مشاهدة على «تيك توك».

ونشرت أيتن عامر فيديوهات مجمعة لجمهورها الذين تفاعلوا معها على التيك توك، وعلقت عليها: «6 ملايين شكرا دي فيديوهات مجمعة لأفضل فيديوهات على التيك توك».

أغنية خطافة الرجالة

وطرحت الفنانة أيتن عامر، في منتصف مايو الماضي، أغنيتها الجديدة خطافة الرجالة عبر تطبيق أنغامي، والتي حققت نجاحا كبيرا وأعلى نسب مشاهدات عبر «يوتيوب» وعلقت أيتن عامر على الأغنية قائلة: «أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش، الأغنية موجودة دلوقتي تقدروا تسمعوها على منصة أنغامي كلمات أحمد علاء، وألحان نييس، وتوزيع زووم».

مسلسل مكتوب عليا

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال السباق الرمضاني الماضي، خلال مسلسل مكتوب عليا بدور رقية والذي يجمعها بالفنان أكرم حسني، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.