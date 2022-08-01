محمود الليثي يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

أعلن الفنان محمود الليثي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

محمود الليثي يشكر الإمارات

وكتب محمود الليثي: «شكرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي على منحي الإقامة الذهبية، ‏وأشكر لجنة دبي للإنتاج ‏التليفزيوني والسينمائي ‏لدعم ‏الإعلامين والفنانين والمواهب».

نجل محمود الليثي يتعرض لأزمة صحية

تعرض نجل الفنان محمود الليثي في مايو الماضي، لأزمة صحية شديدة أعلن عنها عبر ستوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، ودخل على أثرها المستشفى، وطالب جمهوره بالدعاء له.

ونشر الليثي، صورة لابنه من داخل المستشفى، وعلق عليها: «أرجو الدعاء لابني بالشفاء، بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل، وآسف لعدم الرد على التليفون».