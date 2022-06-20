فرحة محمود الليثي بحصول حسن شاكوش على كارنيه الموسيقيين: شكس مصر راجع

حرص المطرب الشعبي محمود الليثي على تهنئة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد حصوله مجددًا، على كارنيه الموسيقيين، مساء أمس الأحد، وعودته إلى إحياء الحفلات في مصر، بعد فترة إيقاف من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، تجاوزت 10 أشهر.

تهنئة حسن شاكوش على كارنيه الموسيقيين

وجّه محمود الليثي تهنئة خاصة لـحسن شاكوش، بعد حصوله على كارنيه الموسيقيين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «حبيبي ألف مليار مبروك، والحمد لله على كل شيء يا حبيبي.. ألف مبروك رجّعوك لشغلك يا حبيب أخوك يا شكس مصر».

تعهد بالالتزام بعرف المسرح

كان حسن شاكوش قد حصل على كارنيه الموسيقيين بعدما تعهد أمام لجنة فحص التظلمات ومجلس النقابة بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح، وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب، والالتزام بقانون ولائحة النقابة، منعًا لسحب الترخيص منه مُجددًا.

حسن شاكوش يجدد اعتذاره لشعبة الإيقاعيين

جدد حسن شاكوش اعتذاره لشعبة الإيقاعيين على الخلاف الذي وقع بينهما قبل شهور، بعد حصوله على كارنيه الموسيقيين، إذ نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أكد خلاله أنه لم يقصد أي إساءة، لأن ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم.

وقال شاكوش: «محدش يزعل مني، ده كان سوء تفاهم، والحمد لله، وبرضو أنا طلعت واعتذرت لكم.. وبشكر كل جمهوري، وإن شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة.. حسن شاكوش بيحبكم».