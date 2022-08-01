انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مصنع كرداسة

انتدبت جهات التحقيق في الجيزة، عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار حريق نشب بمخلفات داخل مصنع شهير بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، دون وقوع إصابات، لكشف تفاصيل الحادث، كما طلبت التقرير الجنائي الخاص بالحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال الحريق من عدمه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

وطلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع منذ ساعات، داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش، على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين؛ ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحادث.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

تحريات المباحث

وبينت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث، جاء هذا بعد الاستماع لعدد من شهود العيان والعاملين في المصنع، حيث تبين أن الحريق اتى على مخلفات كانت موجودة في المصنع وهي ما تسببت في سرعة اشتعاله وساعدت على انتشاره.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.