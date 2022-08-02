مطرب المهرجانات مصطفى عنبة في حفله أمس: الدوري زملكاوي

أحيا مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة، حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس الإثنين، على خشبة مسرح الزمالك وسط حضور جماهيري كبير كان حريصًا على حضور الحفل والاستماع إلى أغانيه.

وخلال الحفل قدم مصطفي عنبة عددًا كبيرًا من أغانيه الخاصة، منها دولة وبطل وطيارات وعددًا آخر من الأغاني الخاصة به، كما أن الحفل شهد ظهور فرقة حسب الله في فقرة خاصة معه، حيث قدموا عددًا من المعزوفات الخاصة بهم والمعروفة عند الجمهور ولاقت تفاعلًا كبيرًا.

عنبة: الدورى زملكاوي

وكشف عنبة خلال الحفل، أنه يشجع نادي الزمالك وذلك تزامنًا مع مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس، وتوقع بأن الدوري هذا العام لنادي الزمالك، كما عبر مصطفي عنبة عن حبه للاعب شيكابالا، وهنأ النادي بحصوله مؤخرا على كأس مصر بعد فوزه بهدفين على النادي الأهلي مقابل هدف واحد.

يذكر أن منظمي حفل عنبة وضعوا عدة شروط لحضور الحفل، كان من بينها أنه لن يتم التعامل مع أي تذكرة تباع من خلال منفذ آخر غير مسرح الزمالك أو أونلاين غير الروابط المحددة.

شروط حفل عنبة

كما حذرت إدارة الحفل أيضًا من أي سلوك غير لائق أو تصرف عنيف وأنه سيتم التعامل معه فورا وسيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، كما أنه يمنع دخول الكحوليات أو المواد المخدرة، وممنوع أيضًا الأعلام واللافتات، وكذلك الألعاب النارية، كما تمنع دخول الكاميرات للحفل.