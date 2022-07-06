«عنبة» يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي للسيدات فقط.. بعد بيكا وشاكوش

أعلن مؤدي المهرجانات مصطفى عناب الشهير بـ «عنبة»، إحياء حفل غنائي يوم 1 من شهر يوليو الجاري عقب عيد الأضحي المبارك، في أحد شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، وسيقام الحفل للسيدات فقط، حسب قواعد الشاطئ الذي يقام به.

نجاح عنبة في أغنية «الباشا»

وحقق عنبة نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من خلال طرحه آخر أغانيه عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بعنوان «الباشا»، التي تخطت الـ6 ملايين مشاهدة منذ طرحها.

اجتياز عنبة اختبار نقابة المهن الموسيقية

وعلى جانب آخر، كان عنبة قد اجتاز اختبار نقابة المهن الموسيقية وتم قبوله عضوًا، وكشفت النقابة في بيان لها، سبب قبول بعض مطربي المهرجانات، وذلك بعد عودة ثلاثة منهم للغناء مرة أخرى بعد اجتيازهم الاختبارات، وهم أحمد موزة وعنبة وحمو طيخا، وقرر حينها تغيير اسمه حتى يتم قبوله.

وأحيا مغني المهرجانات عنبة، خلال شهر فبراير الماضي، حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك، لاول مرة، وكانت سعر التذكرة 200 جنيه للفرد الواحد.

إثارة حسن شاكوش وحمو بيكا للجدل

وأثار مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وحمو بيكا، الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إقامتهما حفلات غنائية في الشاطئ ذاته، للسيدات فقط بمشاركة الراقصة لورديانا.