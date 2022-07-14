مسرح الزمالك يعود بحفلات عنبة وأوتوستراد والوايلي وإيليت

يستعد مسرح الزمالك لعودة الحياة لحفلاته بعد توقف مؤقت عبر سلسلة حفلات موسم الصيف، حيث سيجمع المسرح توليفة موسيقية متنوعة الأذواق بين الطرب والأندر جراوند والشعبي خلال موسم حفلات الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية العام.

ويفتتح الموزع الموسيقي الوايلي موسم حفلات الصيف بحفل موسيقي برفقة مولوتوف ودي جي توتي مساء السبت 30 يوليو، ويليه بعده بيومين حفل الفنان عنبة مساء الإثنين 1 أغسطس، في ثالث إطلالاته بالزمالك.

موعد حفل أوتوتوستراد على مسرح الزمالك

كما يشهد مسرح الزمالك أجدد حفلات الفرقة الأردنية أوتوستراد احتفالا بألبومها الجديد، عبر حفل جماهيري جديد يوم الخميس 4 أغسطس، ويعطي المسرح لجمهوره إمكانية حضور الحفل بنفس تذكرة الحفلة التي تم تأجيلها في إبريل الماضي.

كما يشهد شهر أغسطس أولى حفلات الستاند أب كوميدي في مسرح الزمالك يحييها فريق إيليت، وذلك مساء الجمعة 5 أغسطس.

طارق صبري: حفلات الصيف انطلاقة جديدة لمسرح الزمالك

وكشف الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك، أن موسم حفلات الصيف سيمثل انطلاقة جديدة تماما للمسرح مع جدول حفلات دسم ومتنوع بين الشعبي والطرب والأندر جراوند والراب، ويعهد المسرح لجمهوره أن هذا الموسم سيكون انطلاقة مختلفة كليا من حيث التنظيم والتسويق والمفاجآت الغنائية، وذلك ما يهدف إليه مسرح الزمالك منذ افتتاحه العام الماضي لترضية كافة أذواق الجمهور من مختلف الأعمار.