شروط حفل عنبة بمسرح الزمالك اليوم.. «ممنوع الكحوليات والكاميرات»

يشهد مسرح الزمالك اليوم حفلا غنائيا، لمطرب المهرجانات عنبة، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، بحضور جماهيري كبير.

شروط حفلة عنبة

وجاءت شروط حفل عنبة علي مسرح الزمالك، على أن تفتح الأبواب الساعة 6:30 مساء، بأنه لن يتم التعامل بأي تذكرة تباع من منفذ آخر غير مسرح الزمالك والرابط المخصص للبيع أونلاين.

كما حذرت إدارة الحفلات بمسرح الزمالك من أي سلوك عنيف أو غير لائق، إذ سيتم التعامل معه فورا وسيتعرض صاحبه للمساءلة القانونية، موضحة أنه ممنوع دخول: «المواد الكحولية و المخدرة -المأكولات والمشروبات - الأعلام واللافتات - الألعاب النارية - الكاميرا».

مسرح الزمالك يروج لحفلة عنبة

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح الزمالك علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لعنبة مصحوبة بتعليق: «معادكم الاتنين 1 أغسطس مع عنبة في مسرح الزمالك جهزوا نفسكم.. حفلة كبيرة وهتسمعوا أغاني كتير زي: دولة وبطل وطيارات وغيرهم.التذاكر متاحة على موقع تيكتس مول وشباك تذاكر المسرح».

مسرح الزمالك يستقبل حفلة الفرقة أوتوستراد

كما يستعد مسرح الزمالك لاستقبال أحدث حفلات الفرقة الأردنية أوتوستراد، وذلك للاحتفا بألبومهم الجديد، من خلال حفل جماهيري جديد يوم الخميس المقبل، إذ يسمح المسرح لجمهوره بإمكانية حضور الحفل بنفس تذكرة الحفلة التي تم تأجيلها في أبريل الماضي.