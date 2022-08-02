بيلوسي تزور تايوان.. والصين تجدد تحذيرها: لن نقف مكتوفي الأيدي

تبدأ رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تايوان ضمن جولتها الآسيوية، وفقا لوسائل إعلام تايوانية وأمريكية.

ووصلت بيلوسي صباح أمس إلى سنغافورة، في بداية جولتها الآسيوية، التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان، في وقت حذّرت فيه الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان، مؤكدة أنّ جيشها لن يقف مكتوف الأيدي.

الصين أعلنت عن مناورات بالذخيرة الحية خلال الزيارة

وردت الولايات المتحدة على الصين، مؤكدة أنّ بكين لا تملك أسباب لتحويل زيارة بيلوسي إلى تايوان إلى أزمة، كما كشفت عن أنّ الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي.

وأعلنت الصين إجراء مناورات بالذخيرة الحيّة، تزامنا مع زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان، وأكدت مصادر أمريكية، أنّ حاملة طائرات و3 غواصات و36 سفينة حربية أمريكية ستشارك بمناورات في المحيط الهادئ.

وجددت وزارة الخارجية الصينية، أمس الإثنين، تحذيراتها من عواقب زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفقا لوكالة أنباء رويترز، مرجعة السبب إلى وضع بيلوسي: «هي رقم 3 في الإدارة الأمريكية، وزيارتها لتايوان سيكون لها تأثير سياسي جسيم».

الصين تعتبر تايوان تابعة لها

وتعتبر الصين تايوان تابعة لها، وستكون بيلوسي أرفع مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ زيارة رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش في عام 1997.

وحذّر الرئيس الصيني، شي جين بينج، من التدخل في تعاملات بكين مع تايوان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي.