تايوان تطلق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة صينية حاولت اختراق أجوائها

أطلق الجيش التايواني طلقات تحذيرية باتجاه طائرة مسيّرة صينية حاولت اختراق أجواء الجزيرة، حسبما أفادت «العربية»، في نبأ عاجل.

جاء ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصين من جهة وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، بشأن الصراع حول استقلال الجزيرة أو إعادة توحيدها مع الصين.

تحذيرات صينية لأمريكا بشأن تايوان

ومن بين مظاهر التوتر تلك التحذيرات التي وجهتها وزارة الدفاع الصينية من تداعيات الزيارة المرتقبة التي تُخطط لها رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

مكالمة بين بايدن ورئيس الصين

وفي وقت سابق اليوم، أجرى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينج، مباحثات هاتفية، فيما أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إلى أن المباحثات ستتطرق إلى مسألة تايون وسياسة الصين الواحدة.