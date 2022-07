وزير الخارجية الصيني: لا توجد دولة تستطيع فصل تايوان عن بكين

شهدت الصين، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، تصريحات وزير الخارجية الصيني، «وانج يي» عن تايوان، والمقال الذي نشرته مجلة «ميلتاري واتش» العسكرية، التي تحدثت عن تزايد علامات تفوق «بكين» العسكري على «واشنطن»، فيما اندلعت اشتباكات بين الشرطة وعملاء بنوك صينية على خلفية عدم مقدرتهم سحب أموالهم من البنوك.

وقال وزير الخارجية الصيني، عضو مجلس الدولة، «وانج يي»، إنه لا توجد قوة أو دولة تستطيع فصل تايوان عن الصين، مضيفا أن العديد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم «آسيان» تتعرض حاليا للضغط للتخلي عن الحياد.

وأضاف «يي»، أنه من المهم ألا تسمح بلدان المجموعة للدول الكبرى باستغلالها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت مجلة «ميلتاري واتش» المتخصصة بالسلاح ، إلى تزايد علامات تأكيد التفوق الصيني العسكري آخذ في الاتساع ويتطور بكفاءة أسرع من «واشنطن» بـ5 أو 6 مرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتطور السلطات الصينية، تقنيات جديدة أساسية للجيل القادم من المنافسة العسكرية، بدءًا من المركبات والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى الطائرات بدون طيار «درون»، فيما شدد نائب مساعد وزير القوات الجوية الأمريكية للاستحواذ اللواء كاميرون هولت، على أن قطاع الصين الدفاع يعمل بشكل أكثر كفاءة إلى حد كبير.

وأضاف هولت، أن الصينيين ينفقون دولارا واحدا للقيام بخطوة مشابهة تتطلب 20 دولارا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي، أن بلاده ستخسر إذا لم تتمكن من معرفة كيفية خفض التكلفة وزيادة السرعة في سلاسل التوريد الدفاعية.

بدورها، اندلعت مواجهة بين حشد كبير غاضب من المودعين في بنوك صينية مع الشرطة، أمس الأحد. وكان المتظاهرون ضمن آلاف العملاء الذين فتحوا حسابات في 6 بنوك زراعية في «خنان» ومقاطعة أنهوي، التي عرضت معدلات فائدة أعلى، لكن تبين لهم، في وقت لاحق، أنهم لا يستطيعون سحب أموالهم.

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الشركة الأم لتلك البنوك فر، ومطلوب للعدالة لارتكابه جرائم مالية.

ورفع مئات الصينيين، لافتات ورددوا شعارات وهم يقفون على الدرج الواسع لمدخل فرع «بنك الصين المركزي» بـ مدينة «تشنجتشو» الواقعة جنوب غربي العاصمة «بكين».

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد المتظاهرين، فرق أمنية ترتدي ثيابا مدنية والمتظاهرون يرشقونها بزجاجات المياه

Citizens storm the Bank of China in Zhengzhou over bank account freezes. Banks froze millions of dollars in deposits last April, simply explaining to savers that they need to upgrade their internal systems. Since then, customers have not received any kind of communication. pic.twitter.com/XS9zuXRuEK