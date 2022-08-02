جو بايدن عن أيمن الظواهري: تسبب في مقتل 3 آلاف أمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل الإرهابي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، خليفة أسامة بن لادن، والمسئول عن قتل 3 آلاف أمريكي في الأراضي الأمريكية، على حسب قول جو بايدن.

وأوضح «بايدن» في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن الظواهري كان العقل المدبر لعدد كبير من الهجمات الإرهابية التي قتل فيها عدد من الأمريكيين، وهاجم السفارة الأمريكية في تنزانيا وكينيا، ونجم عنه قتل أمريكيين وأبرياء وجرحى، وأنه السبب في العديد من أشكال الأذى للدبلوماسيين والجنود والمصالح الأمريكية.