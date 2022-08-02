جو بايدن بعد مقتل أيمن الظواهري: الآن تحققت العدالة.. وسنقضي على «الإرهابيين»

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقتصت من أسامة بن لادن قبل 13 عاما، الأن تقتص من أيمن الظواهري، مضيفًا «نقول أن الهجمات التي نفذتها القاعدة كان يشيد بها أيمن الظواهري ويشيد بمنفذيها والأن تحققت العدالة وهذا الإرهابي لم يعد موجودًا ولم يعد العالم يخشى هذا القاتل المريع».

وأوضح بايدن في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت مواردها ومقدراتها للدفاع عن الأمريكيين ضد كل من يريد إلحاق الأذى بهم، وتابع «نحن نقول مجددا أنه مهما طال الزمن وأينما كنتم مختبئون إذا كنتم تمثلوا خطر علينا الولايات المتحدة الأمريكية، سنتعقبكم ونقضي عليكم أيها الإرهابيين».