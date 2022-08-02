جو بايدن: الظواهري كان يختبئ مع عائلته في كابول ولم يصب أحد منهم في الهجوم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأن هو وقت القضاء على أيمن الظواهري، وذلك بعد عهود بوش وأوباما وترامب، الظواهري كان يختبئ مع أفراد من عائلته في كابول، وبعد الحصول على المعلومات عن موقعه سمح بالقضاء عليه نهائيًا في كابول.

وأوضح «بايدن» في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن هذا يقلص خطر الظواهري على المدنيين، مشيرًا أنه قبل أسبوع كان عليه الاجتماع مع المعنيين وإعطاء الإذن بالقضاء عليه، مشيرًا إلى أنه لم يصب أحد من أفراد عائلة الظواهري في الهجوم، ولم يقع ضحايا من المدنيين.