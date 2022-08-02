إصابة 3 عمال في حريق مصنع ملابس جنوب بورسعيد

أصيب 3 عمال في الساعة الأولى من صباح اليوم، إثر اندلاع حريق كبير بسبب انفجار محول كهرباء بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

الحريق نشب في مصنع ملابس جنوب بورسعيد

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق كبير داخل مصنع كريم تكس لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

سيارتان إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور وجه مدير أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق وبدورهم انتقلت سيارتين إطفاء إلى المصنع وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المصنع ويسبب اشتعاله بالكامل، نظرا لوجود كميات كبيرة من الأقمشة والمصنوعات التي تساعد على الاشتعال.

ونفذت قوات الحماية المدنية والإطفاء أعمال التبريد عقب السيطرة على الحريق لضمان عدم تصاعد الأدخنة التي بدورها تساعد على الاشتعال، وتم قطع الغاز والكهرباء عن المنطقة حتى لا يمتد الحريق لمواقع أخرى.

شهود العيان: سمعنا صوت انفجار

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن شهود العيان بالمنطقة الصناعية سمعوا دوي انفجار ضخم في اتجاه المصانع، وتبين أنه داخل مصنع كريم تكس لإنتاج الملابس الجاهزة وبالفحص تببن أنه بسبب انفجار محول الكهرباء العمومي بالمصنع حيث نتج الحريق عن حمل كهربائي زائد في المحول.

3 عمال أصيبوا بحروق

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تبين وجود 3 عمال داخل المصنع مصابين بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتبين من فحص هويتهم أنهم، أحمد حسن محمد، 40 سنة، المصاب الثاني محمد حسن العيسوي، والمصاب الثالث محمد العربي محمد، 49 سنة، وبالفحص الطبي لهم تبين إصابتهم بحروق بالوجه والكفين والأرجل والحالة العامة مستقرة، وتم وضعهم تحت الملاحظة لتقديم الخدمة الطبية لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وسؤال المصابين متى تسمح حالتهم للإدلاء بأقوالهم حول ملابسات الحادث.