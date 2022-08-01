حريق يلتهم محتويات غرفة نوم بسبب ماس كهربائي في بورسعيد

اندلع حريق في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة «عمر ابن الخطاب»، بنطاق حي «الزهور»، في مدينة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن سقوط أي خسائر بشرية أو إصابات.

إخطار أمني باندلاع حريق داخل غرفة نوم

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بإندلاع حريق في غرفة نوم بإحدى الوحدات السكنية بمساكن «عمر بن الخطاب»، في حي الزهور، نتيجة حدوث ماس كهربائي في لوحه الكهرباء العمومية الخاصة بالمنزل.

سرعة السيطرة على الحريق لقربه من وحدة إطفاء

ووجه مدير أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، الذين انتقلوا إلى الموقع، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وشاءت العناية الإلهية السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، لقرب وحدة إطفاء من موقع الحريق بنطاق المنطقة، بعد أن أصيب عدد من أهالي المنطقة بالذعر، بعدما خرجت ألسنة النيران من شرفة الحجرة والبلكونة المطلة عليها.

كما أجرى رجال الإطفاء والحماية المدنية أعمال التبريد، لضمان عدم تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وبدورها تساعد على الاشتعال مرة أخرى، وانتقل إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف والطوارئ والغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق في محيط العقار.

فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحريق

كما وجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحريق، حيث تبين من التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في لوحه الكهرباء العمومية، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتجري النيابة العامة التحقيقات.