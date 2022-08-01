السيطرة على حريق مصنع في أبورواش بكرداسة

سيطرت قوات الحماية المدنية قبل قليل، على حريق نشب داخل مصنع شهير بأبو رواش بمنطقة كرداسة دون إصابات أو خسائر بشرية.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بمخلفات داخل إحدى المصانع الشهيرة بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبورواش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لـ إخماد الحريق، وتم الدفع بسيارات إسعاف خشية وقوع إصابات.

فرض كردون لمحاصرة النيران

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمني في محيط الواقعة منعا لامتداد النيران للأماكن المجاورة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية في الواقعة لكشف ملابسات الحريق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.