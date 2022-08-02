عادل حمودة مشيدا بملف «الدولة الوطنية الحديثة» بـ«الوطن»: متميز ويغطي جوانب تفتقدها الصحافة المصرية

أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة بملف جريدة «الوطن» «الدولة الوطنية الحديثة».. الحلم العـربي الجديد الذي ناقش التحديات التي تواجه دولة لتصبح وطنية حديثة، والتي من بينها الإرهاب والهجرة الإجبارية.

حمودة يكشف ميزة تحقيق الوطن

وقال «حمودة» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» إن التحقيق جيد، وميزته أنه نٌشر بجريدة مصرية متضمنا أراء مفكرين وصحفيين عرب، وهو ما تفتقده الصحافة المصرية حاليا، مشددًا على أهمية أن تصبح المصادر الخارجية موجودة، ولا يتم الاعتماد الكامل على المصادر الداخلية المصرية فقط.

كثير من أفكار قمة جدة ماتت قبل أن تولد

وأكد «حمودة» أن كثير من الأفكار التي تم عرضها في قمة جدة ماتت قبل أن تولد، مثل فكرة الناتو العربي، وفكرة الحلف المواجه لإيران، وأصبح الحديث عن المصالح بالدرجة الأولى.

وأشاد الكاتب الصحفي، بالذكاء العربي، موضحا أنه ليس وليد إلهام ولكن خطوات وسفريات وزيارات متبادلة واتصالات تليفونية ورسائل بين قادة العالم العربي.

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