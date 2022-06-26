صدور الأعمال الكاملة لـ عادل حمودة عن دار «ريشة»

تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع خلال الأيام القليلة المقبلة، لإصدار المجموعة الأولى من مشروع الأعمال الكاملة للكاتب الصحفي عادل حمودة، تضم المجموعة 3 كتب هي «اغتيال رئيس»، الذي صدر لأول مرة عام 1985، موثقًا جريمة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في حادث المنصة الشهير.

وتمثل إعادة إصداره هذه الأيام، ضمن مشروع الأعمال الكاملة لـ عادل حمودة عن دار ريشة للنشر والتوزيع، إدانة متجددة لتنظيمات الجهاد الإرهابية المتطرفة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب.

سيد قطب من القرية إلى المشنقة

الكتاب الثاني «سيد قطب»، ويستعرض رحلة القطب الإخواني من القرية إلى المشنقة، بينما يلقي الكتاب الثالث «النكتة اليهودية»، الضوء على النكتة في حياة اليهود وسخريتهم من السماء إلى النساء.

وفي تصديره لمشروع الأعمال الكاملة لـ عادل حمودة، كتب الناشر حسين عثمان: «حين تستعيد ذاكرة الكاتب الكبير عادل حمودة صوت أعماله وصداها، على قدر ما فتحت من ملفات وأثارت من قضايا، طوال مسيرة مهنية رائدة وحافلة عمرها الآن يزيد على نصف قرن، ويرى أهمية إعادة إصدار هذه الأعمال، بما يحفظ حق الأجيال الجديدة في المعرفة، خاصة وأن هذه الملفات والقضايا في معظمها لا يزال مرتبطًا بتحديات آنية على مختلف المستويات، في مقدمتها ضرورة مواجهة الإرهاب فكريًا، وهي مهمة لابد وأن يتصدى لها الكتاب والمفكرون في المقام الأول».

إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية المصرية

ويختار الرجل «ريشة» ليوليها مشروع إصدار الأعمال الكاملة له، بما خطته لنفسها من منهج، يعمل على إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية المصرية، من خلال نشر إصدارات ترصد وتوثق الوقائع والأحداث التاريخية في سياق أدبي درامي، وهو ما يتوافق ومنهج عادل حمودة في الرصد والتوثيق والكتابة، فقد وضع مشكورًا وسامًا على صدورنا، لا نملك معه سوى أن نجتهد حتى يخرج المشروع الكبير إلى النور، بما يليق بمكانة عادل حمودة، ونهم قارئ شغوف بإعادة قراءة التاريخ".