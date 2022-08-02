«توترات تايوان» ترفع الذهب إلى أعلى سعر في 30 يوما

ارتفع الذهب في تداولات اليوم الثلاثاء فوق 1770 دولارًا للأوقية، محومًا عند أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، حيث دعم انخفاض عوائد الدولار والخزانة الطلب على السبائك.

ضعف الاقتصاد الأمريكي

أدى الضعف الأخير في البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى ارتفاع التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الأشهر المقبلة، مما يضغط على عوائد الدولار والأمريكي بينما يقود أسعار الذهب إلى الأعلى.

توترات أمريكا والصين بسبب تايوان

من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه طوال شهر أغسطس حيث تستمر المزيد من البيانات من الولايات المتحدة في الإشارة إلى التباطؤ الاقتصادي، كما أدت بيانات التصنيع المتواضعة في الاقتصادات الكبرى وتزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة قبل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

توقعات بتراجع الذهب خلال عام

تاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن النفيس عند 1745.27 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على أنه سيتم التداول عند 1686.84 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

استثمار جذاب خلال فترات الأزمات

ينظر إلى الذهب باعتباره استثمار جذاب في فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويُستهلك بنسبة 40% في مجال الاستثمار، بينما تذهب نسبة 37% لصناعة المجوهرات، وتستحوذ البنوك المركزية على 17%، والنسبة الباقية لقطاع التكنولوجيا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.