«التموين»: الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب أثرت على السوق المحلي

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ الذهب ارتفع بأكثر من 70 دولارا، وهذا الارتفاع قوي جدا، ولكن هناك ارتفاعات أقوى، بواقع 200 دولار حدثت خلال 48 ساعة من بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم لبنى عسل، أنّ هذا الارتفاع انعكس على السوق المحلي، ورغم أن الذهب تتخذه الكثير من الدول كاحتياطي استراتيجي ومخزن قيمة جدا، نجد أن أوكرانيا باعت ذهبا في الشهر الماضي فقط بـ12 مليار دولار.

مدينة الذهب تعبر عن الرؤية الثاقبة للقيادة

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن إنشاء مدينة الذهب تعبر عن رؤية ثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، «هناك رؤية ثاقبة للقيادة السياسية من رفع احتياطي الذهب المصري وإنشاء مدينة الذهب، إذ أنّ الذهب عمود من أهم مصادر الاقتصاد القومي ومخزن استراتيجي للدول والأفراد»، مشددًا على أنّ الذهب مخزن قيمة مهم للغاية.

وأردف: «هناك توتر صيني أمريكي قوي جدا، نظرا لزيارة رئيس الكونجرس نانسي بيلوسي لتايوان، وهذا التوتر ينعكس على البورصات العالمية، حيث يلجأ الجميع إلى الذهب، فيرتفع سعره».

الذهب مرآة تعكس الحالة الاقتصادية العالمية

وأكد «فرج» أن الذهب مرآة تعكس الحالة الاقتصادية العالمية، التي تكون متردية، إذ أن الاقتصاديات العالمية أنهكت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت معدلات التضخم أقصى حد في جميع دول العالم، مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول الشرق والغرب.