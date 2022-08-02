طلاب بكفر الشيخ يبتكرون «روبوتا» للتخلص من العشب الضار في الأراضي الزراعية

«روبوت للتخلص من العشب الضار في الأراضي الزراعية يعمل بالطاقة الشمسية»، كانت هذه فكرة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة فى قسم الميكاترونيات فى كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، ليتم تنفيذها كمشروع لتخرجهم من الكلية، وإنهاء مسيرتهم الجامعية بمشروع يهدف إلى مكافحة الأعشاب الضارة في الأراضي الزراعية دون استخدام الكيماويات الضارة.

المشروع نفذه 11 طالبًا بكلية الهندسة، وهم: إبراهيم السيد العباسي، وأحمد إبراهيم السعيد، ومحمد أسامة أبوسعدة، وزياد محمد النشرتاوى، ومحمد أسامة كامل، وأحمد رجب مسعد، ومحمد محمود النواصرة، ومحمد منتصر الشناوى، وإبراهيم خالد الجندي، وآية حسام شريف، وإسراء خالد الشريف.

«المشروع يهدف إلى تسخير التكنولوجيا من أجل البيئة وصحة الإنسان؛ حيث يعمل المشروع على التخلص من الأعشاب الضارة فى الأراضى الزراعية باستخدام جرعة صغيرة جداً من مبيدات الأعشاب دون المساس بالمحصول الرئيسى، كما أنه يحد من انتشار الكيماويات الضارة فى الجو ويمنع تسربها للتربة»، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم السيد العباسي، أحد المشاركين فى مشروع تخرج طلاب قسم الميكاترونيات بهندسة كفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «العباسى»: «الروبوت ذاتى الحركة ويقوم بعملية مستقلة تماماً؛ فهو مزود بكاميرا تُمكنه من تحديد الأعشاب الضارة بدقة عالية باستخدام تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية Computer Vision، وهو مُصمم لمتابعة صفوف المحاصيل والكشف عن وجود الأعشاب الضارة بين الصفوف، ومن ثم يستهدف تلك الأعشاب ويقوم برشها بجرعة ضئيلة من مبيدات الأعشاب؛ مما يُساعد على الحد من التكاليف، فضلاً عن الأثر البيئي، كما أن الروبوت مزود بلوح شمسى يعمل على شحن البطاريات بالطاقة الشمسية؛ وهذا يعمل على توفير الطاقة ويمكن الروبوت من العمل لفترات أطول».

يتكون الروبوت من عدة أنظمة بحسب «العباسي»، والذي أوضح: «يتكون الروبوت من الأنظمة التالية: نظام ميكانيكي يربط بين الروبوت ذو العجلات Mobile Robot الذي يعمل ويتحرك على الأراضي الزراعي، وذراع الروبوت Delta الذي يعمل على توفير مرونة في الحركة للوصول إلى الأعشاب ورشها بدقة، وأيضاً نظام كهربائي يربط بين المحركات والبطاريات والمضخة ونظام الطاقة الشمسية، كما يتكون من نظام مدمج Embedded يربط بين الراسبيري باي والكاميرا الأولى التي سيتم استخدامها لتمكين الروبوت ذو العجلات من التحرك على الأرض الزراعية وتجنب العقبات، والكاميرا الثانية التي من شأنها الكشف عن موقع الأعشاب التي سوف يتحرك لها ذراع الروبوت بدقة ويقوم برشها، بالإضافة إلى نظام الرش حيث تقوم المضخة بتسليم مبيدات الأعشاب من الخزان إلى الحاقن».

وتابع «العباسى»، «اخترنا هذا المشروع لأنه ليس موجود داخل مصر، ولأنه يوجد به أكثر من نظام، وبه شغل كثير، وبدأنا الشغل النظرى على المشروع طوال الترم الأول ومع بداية الترم التانى بدأنا الشغل العملى، كما قمنا بتصنيع وبرمجة وربط كل الأجزاء مع بعضها البعض، ولم يكن لدينا الوقت الكافى لتجربة الروبوت فى حقل زراعى واستبدلنا ذلك بورق أخضر وهو الزراع الأساسي وورق أحمر وهو الأعشاب الضارة التى يجب أن يتم رشها، وتمت هذه التجربة أمام جمع من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، وأبدوا إعجابهم الشديد بالروبوت»

تكلفة الروبوت بلغت حوالي 35 ألف جنيه، يوضح «العباسى»: «مشروع إنتاج الروبوت تكلف حوالى 35 ألف جنيه وتحملنا هذه التكلفة أنا وزملائي المشاركين في هذا المشروع، وهناك بعض المشكلات التي واجهتنا خلال صناعة الروبوت ولكن تغلبنا عليها، وأبهرنا الجميع بهذا المشروع الذي صُنع بيد طلاب كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ».