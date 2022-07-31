العثور على جثة طافية بمياه ترعة ميت يزيد في كفر الشيخ

عثر أهالي كفر الشيخ، اليوم الأحد، على جثة لشخص مجهول الهوية، طافية في مياه ترعة ميت يزيد بالقرب من عزبة الصعايدة، وتم انتشال الجثمان ونقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ من الأهالي.. «إلحقوا فيه جثة»

كان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه ترعة ميت يزيد بنطاق مركز كفر الشيخ.

انتشال الجثة

انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة محل البلاغ، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثة لشخص مسن يدعى «موسى. م. م» 60 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وبسؤال أقاربه أفادوا بأنه أثناء قيامه بالاستحمام بمدينة مسير، لقى مصرعه غرقاً داخل مياه البحر، لعدم إجادته السباحة، وحملت المياه الجثة لمكان العثور عليها بترعة ميت يزيد.

تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.