انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة للتوعية لمكافحة الفساد بمشاركة 200 طالب

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي التوعوي بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، ولذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبمشاركة 200 طالب وطالبة، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وبحضور الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ فى الجلسة الافتتاحية.

وأكّد الدكتور كريم همام مدير المعهد، أنَّ البرنامج الذى ينظمه معهد إعداد القادة، يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك السعي نحو إعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد وتحمل المسئولية، حيث أنّ الشباب هم الركيزة الأولى لتشييد أواصر الحضارات البشرية، كما يهدف هذا البرنامج إيمانًا بأن القضاء على الفساد يساعد عل تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، لذا نجد أهمية هذه الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه.

رؤية دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد

وتحدث الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، عن رؤية دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد، وجهود الهيئات الرقابية، موضحا أنَّه يوجد أيضًا فساد الأخلاق والقيم، مطالبا شباب الجامعات والمعاهد أن يكونوا خير رسل فى جامعتهم، موضحاً أن الإستراتيجية رسخت مبادئ المحاسبة والمسائلة دون أي مجاملة أو تمييز وعبرت فى أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن في التعرف على النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.