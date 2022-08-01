«تنسيق الجامعات»: 147 ألف طالب تقدموا لامتحانات القدرات

قال السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن التجهيزات في مكتب التنسيق بدأت منذ يناير الماضي، لإعداد القواعد والقوائم، مبينا أنه لا تغير في قواعد مكاتب التنسيق، وتضم 3 مراحل الأولى للثانوية العامة والثانية للشهادات المعادلة والثالثة للفنيين، مؤكدا أنه يتم إجراء اختبار القدرات والتي بدأت من 25 يوليو حتى 6 أغسطس، وتتم في كليات الإعلام وفنون جميلة وفنون تطبيقية وفنون موسيقية والتمريض وتربية رياضية.

إتاحة التقدم للامتحانات بسهولة ويسر

وأضاف «عطا» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن عدد المتقدمين لطلاب الاختبارات 147 ألف طالب، وما زال هناك فرصة لأي طالب مؤجل أو دور ثاني أو أي طالب في الوقت الحالي.

مفهوم كليات القمة

وأوضح المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه من حق الطلاب التقديم في مختلف الكليات في نفس الوقت، ولكن إذا سقط لا يمكن إعادة الاختبار مرة أخرى هذا العام، لافتا إلى أن كل كلية لديها لجنة خاصة تضع الامتحانات الخاصة بها، لافتا إلى أن بعض الناس لديهم مفهوم كليات القمة، ولكن الطلاب حاليا لم يفكروا في هذا الأمر ولكن يبحثون عن الكلية التي يتفوقون فيها وتوفر فرصة عمل كريمة لهم وبدخل جيد، مطالبا الطلاب الدخول الكلية التي يحبها.