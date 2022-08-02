«شعراوي»: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت أكثر من نصف مليون رسالة بشأن المحليات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه.

الرد على 1618 شكوى

وأعلن وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 504,8 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 93,2 ألف شكوى تم حل 90,4 ألف شكوى بنسبة 97 %، وجار حل 2780 شكوى، مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن نتائج مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر يوليو 2022، إذ تلقت المبادرة 13,2 ألف رسالة منها 2004 شكاوى تم الرد على 1618 شكوى منها بنسبة 80,7%، وجار حل 386 شكوى.

شكاوى الإشغالات والقمامة

وأوضح اللواء شعراوى أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو، تنوعت مابين شكاوى للإشغالات والتى بلغ عددها 805 شكوى، والقمامة 620 شكوى، ومخالفات البناء 112 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى، والفساد 8 شكاوى، و شكوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى 402 شكوى خاصة بتعريفة، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد أن المبادرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم، من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 9906 رسائل خلال شهر أبريل، تضمنت 1627 شكوى، تم حل 1338 شكوى منها بنسبة 82,2%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 76,6 ألف متابعًا، وتلقت الصفحة 3250 رسالة من المواطنين منها 369 شكوى تم حلها بنسبة 74,5%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 37 رسالة منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62 %، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالًا تليفونيًا، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بتعريفة الركوب، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

محافظات استجابت لمبادرة صوتك مسموع

وأشار الوزير، إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وسوهاج والمنيا والشرقية والدقهلية، كانت الأكثر استجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو، مقدمًا الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم.