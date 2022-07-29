«صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل إشغالات شارع العشرين بفيصل

استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين والتفاعل معهم، للشكوى التي أرسلها سكان شارع العشرين في فيصل بمحافظة الجيزة، حيث يتضررون فيها من انتشار الإشغالات والباعة الجائلين بالشارع بشكل كبير، والمخلفات والقمامة الناتجة عن تواجدهم.

وتواصلت مبادرة «صوتك مسموع» على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وحي بولاق الدكرور، حيث تم نزول حملة من الحي لرفع الإشغالات والقمامة، وإزالة أسباب الشكوى، ووجه السكان الشكر للمبادرة ولوزير التنمية المحلية لسرعة الاستجابة لشكواهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للقائمين على مبادرة «صوتك مسموع» والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

من ناحية أخرى، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، حيث نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظات الشرقية والإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ والدقهلية حملات مكبرة لإزالة كافة أشكال التعدي.

إقامة المشروعات التنموية على الأراضي المستردة

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.