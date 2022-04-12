«صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين في محافظتي الجيزة والقليوبية

تلقت مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم، شكوى من سكان مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يتضررون فيها من انتشار القمامة والمخلفات على جانبي ترعة الشرقاوية، وفى مياه الترعة نفسها، وأبدوا انزعاجهم من قيام المقاول برفع جزء من القمامة على الشاطئ والجزء الآخر يقوم بتعويمه في المياه عن طريق الحفار، ولا يوجد أي سيارات لرفع القمامة، ما أدى إلى تلوث المنطقة، وانتشار الحشرات.

توجيه بإزالة أسباب شكاوى المواطنين

وكلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القائمين على مبادرة «صوتك مسموع»، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، و ذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصلت «صوتك مسموع»، على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية ومركز ومدينة شبين القناطر، وتم التنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الري بالمحافظة، وتم نزول حفار ومعدات لرفع القمامة وتطهير الترعة وإزالة أسباب الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاول المخالف، ومن جانبهم وجه سكان شبين القناطر الشكر لمبادرة «صوتك مسموع» لسرعة استجابتها للشكوى التي تقدموا بها.

الاستجابة لشكوى سكان أرض اللواء

كما تلقت مبادرة صوتك مسموع شكوى سكان شارع الطوخي بأرض اللواء بمحافظة الجيزة من وجود تسريب مياه متزايد فى أرض الشارع، وعلى الفور، تواصلت المبادرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتم إصلاح ماسورة مياه الشرب والتي كانت السبب الرئيسي في تسرب المياه بمعرفه شركة المياه، وجارٍ رد الشيء لأصله، وذلك في إطار تكليفات وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.