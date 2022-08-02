أبرز جرائم أيمن الظواهري: تورط في اغتيال السادات و«أحداث الأقصر 97»

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول جرائم أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسائل الإعلام عن مقتله مساء أمس، في غارة أمريكية بأفغانستان، لطائرة بدون طيار، حسبما أعلنت أمريكا والرئيس الأمريكي بايدن.

أبرز جرائم أيمن الظواهري

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أبرز جرائم أيمن الظواهري، المهندس الأول لتنظيم القاعدة، ذلك اللقب الذي اطلقه عليه الباحثين والمتخصصين في شئون الحركات الإسلامية والمخطط الرئيسي لأغلب العمليات الإرهابية التي ارتكبتها ميلشيات تنظيم القاعدة، وذلك حسب تصريحات خاصة للدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، والباحث في شئون الحركات الإسلامية.

كانت البداية في عام 1981، عندما تورط في حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إذ تمّ اعتقاله ضمن المتهمين في الحادث، وعلى الرغم من تبرئته في قضية اغتيال السادات، فقد أدين بحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

محاولة اغتيال عاطف صدقي

ومن جرائم أيمن الظواهري، محاولة اغتيال عاطف صدقي، رئيس الوزراء في فترة مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حيثإذ توجه إلى باكستان وأفغانستان بعد خروجه من السجن، وأسس فصيلًا لحركة الجهاد الإسلامي، وبعد عودته إلى مصر تولي قيادة جماعة الجهاد.

واقترن اسم أيمن الظواهري، بالأحداث الإرهابية في الأقصر 1997، إذ تورط وراء المذبحة التي تعرض لها السياح الأجانب في صعيد مصر، وبعدها بعامين صدر على الظواهري حكم بالإعدام غيابيا من قبل محكمة عسكرية مصرية لدوره في الكثير من الهجمات في مصر.

ومن جرائم أيمن الظواهري، استدراج العديد من الشباب للانضمام إلى الجهادية، وظهر اسم الظواهري في عام 2007، خلال فيديو مطول دعاء فيه المسلمين حول العالم للانضمام إلى الحركة الجهادية والالتفاف حول تنظيم القاعدة، كما تحدث عن خطة طويلة الأمد بشأن إسقاط الأنظمة في العالم العربي.

ولم تتوقع جرائم الظواهري، فقط عند هذا الحد بل أنه شارك في العديد من العمليات الإرهابية خارجيًا، حتى أصبح مستهدفًا من قبل القوات الأمريكية، للتخلص من أحد أخطر الإرهابيين في العالم