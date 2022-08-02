الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل أيمن الظواهري

رحبت وزارة «الخارجية السعودية»، بإعلان مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في أفغانستان.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان صادر عنها اليوم، إن الظواهري، يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من دول العالم الأخرى قتل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.

السعودية: أهمية تظافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب

وأكدت السعودية أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، وأهابت «الرياض»، بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».