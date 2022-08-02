بايدن بعد نجاح استهداف أيمن الظواهري: وفيت بوعدي للشعب الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة للأمريكيين بعد الإعلان عن مقتل أيمن الظواهري، وأشاد بالفريق الذي شارك في استهداف أمين الظواهري، كما أشاد بتعاون «حلفاء» عملية الاستهداف.

وأضاف «بايدن» في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، أن «إدارتي تهنئ كل الذين اشتركوا في هذه العملية الناجحة»، متابعًا «عندما كنت أقول أنه بعد 20 سنة من الوجود الأمريكي في أفغانستان يجب أن يعرف العالم أنني قدمت وعدًا للشعب الأمريكي وقولت أنني سأواصل عملياتي في محاربة الإرهاب في أفغانستان وخارج أفغانستان وهذا ما فعلت».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية نفذت عملية ناجحة في سوريا خلال شهر فبراير الماضي وقضت خلالها على زعيم تنظيم داعش في سوريا، والأن قضت على زعيم القاعدة الذي لن يتمكن مجددًا من تنفيذ أي عملية إرهابية من أفغانستان.