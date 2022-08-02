«مجاهد»: مراجعة مجموع القبول بالمدارس التكنولوجية حال عدم اكتمال العدد

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنّ قرار مد فترة التقديم بالمدارس التكنولوجية جاء نتيجة تعذر تقديم الطلاب بسبب الإجازات المتتالية بعد عيد الأضحى،، لذلك تقرر مدّ فترة التقديم حتى يوم 5 أغسطس المقبل، تمهيدًا لإجراء إختبارات القبول.

اختبارت القبول في الرياضيات والحاسب الآلي

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنّ إختبارت القبول بالمدارس التكنولوجية تتضمن اختبار الرياضيات والحاسب الآلي، إضافة إلى توقيع الكشوفات الطبية، فضلًا عن إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين.

كثافة الطلاب.. 25 طالبًا في الفصل

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أنّ كثافة الفصول بالمدارس التكنولوجيا الفندقية لا تزيد عن 20 أو 25 طالبًا في الفصل، موضحًا أن فتح 4 فصول بالمدرسة يعني أن الطاقة الإستيعابية ستكون 100 طالب، مشيرًا إلى استهداف الوزارة تقديم تعليم فني بجودة عالمية.

مراجعة مجموع القبول لزيادة أعداد الطلاب

وأكد «مجاهد»، ضرورة أن حصول الطالب المتقدم للالتحاق بالمدارس التكنولوجية على مجموع درجات أعلى من 250 درجة في الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى احتمال تقليل درجات القبول حال عدم اكتمال الأعداد المستهدفة.

زيادة عدد المدارس التكنولوجية من 3 مدارس عام 2018 إلى 38 مدرسة

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إلى أن عدد المدارس التكنولوجية زاد من 3 مدارس عام 2018 إلى 38 مدرسة، مشيرًا إلى وجود مدارس أخرى تم توقيع البروتوكول الخاص بها أمس بينها مدرسة الفواخير والخزف.

تعاون مع المصانع والشركات المحلية والدولية

وأشار إلى أن توفير تخصصات هامة للشركات الصناعية مثل تخريج فني ميكانيكا وفني الكهرباء، وفني التكييف والتبريد، مؤكدًا أن كل المدارس التكنولوجية تتعاون مع الشركات والمصانع بلا استثناء، لافتًا إلى أن الشركات قامت بتوظيف المتفوقين، وبعضها عيّن كل الطلاب كونهم اعتادوا على البيئة الصناعية.