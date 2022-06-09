«تطوير التعليم الفني»: طالب المدارس التكنولوجية يمكنه استكمالها خلال 10 سنوات

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الإدارة تستهدف إعداد الطلاب والطالبات في الحصول على قدر كبير من المعارف والمهارات التي تجعلهم قادرين على الالتحاق مباشرة بسوق العمل جنبا إلى جنب مع وجود الفرص لحل العُقدة المشهورة بأن يكون للطلاب شهادة عليا، من خلال عقد شراكات مع مؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وأضاف «بصيلة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «من خلال هذه الشراكات، تتبنى المؤسسات المدارس التكنولوجية تعليم الطلاب مهارات محددة، للالتحاق بأحد الوظائف المتاحة في المؤسسات الراعية لهذه المدارس».

ميزة رائعة للمدارس التكنولوجية

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن فترة صلاحية الشهادة تبلغ 10 سنوات وهو ما يتيح للطالب بداية الحياة العملية، فالشاب يمكنه إنهاء فترة التجنيد ثم العمل وتكوين أسرة ثم يعود حتى يكمل شهادته العليا من إحدى الجامعات التكنولوجية في مصر.

الباب الخلفي لكلية الهندسة

ولفت إلى أنّ المدارس الفنية العادية كانت بمثابة باب خلفي للالتحاق بكلية الهندسة، إذ يحصل الطالب على المجموع المطلوب في شهادة الدبلوم، ثم يتقدم لاختبار المعادلة ويلتحق بأحد كليات الهندسة، لكن المدارس التكنولوجية تركز على تعزيز مهارات الطالب من حيث العلوم الأساسية والصنعة وغيرها.