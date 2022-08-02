«المنشآت الفندقية»: معدلات السياحة الوافدة لمصر في النصف الأول من 2022 جيدة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الـ7 أشهر الأولى من 2022 كانت جيدة، موضحا أنّه لولا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، والتي أثرت بالسلب على قدوم السياح الأوكران والروس لمصر، لوصل عدد السياح خلال تلك الفترة إلى أرقام مرتفعة للغاية.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، تأثرت بالارتفاع المفاجئ في نسب الإصابات بفيروس كورونا عالميا، بداية من منتصف شهر يونيو الماضي، موضحا أنّ إحصاءات عدد السياح والليالي السياحية ومتوسط الإنفاق خلال الـ 7 شهور الأولى من 2022، تفوق على نظيرتها خلال العامين الماضيين.

معدلات الحركة السياحية

ولفت رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّه وفقا لمؤشرات الحجز خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فإنّ معدلات الحركة السياحية هذا العام لن تستطيع الوصول إلى ما كانت عليه عام 2019 قبل جائحة كورونا.

شرم الشيخ تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح عاقل، أنّ مدينة شرم الشيخ كانت أكثر المدن السياحية الموجودة بمنطقة البحر الأحمر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية وتوقف قدوم سياح الدولتين إليها، سواء كليا بالنسبة للأوكران، أو جزئيا بالنسبة للروس، متابعا أنّ الغردقة ومرسى علم كانتا أقل تأثرا بتلك الأزمة، حيث سجلت المنشآت الفندقية بهما أرقاما معقولة خلال الشهور الماضية.

وتوقع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن يستعيد القطاع السياحي المصري كامل عافيته قبل جائحة كورونا في العام المقبل، إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعي، موضحا أنّ القطاع السياحي علي وجه العموم والفندقي على وجه الخصوص، مستعدان لاستقبال أي تدفقات سياحية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنّ عدد السياح الذين زاروا مصر عام 2019 بلغ نحو 13.1 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2020 نحو 3.5 مليون سائح.