المنشآت الفندقية: 80% من فنادق شرم الشيخ تحولت لصديقة للبيئة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ 80% من فنادق شرم الشيخ قاربت على التحول بشكل كامل لتكون صديقة للبيئة، مضيفا أن الـ20% الباقية ستنتهي من التحول خلال الشهرين المقبلين وذلك قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ27 الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبرالمقبل.

تجديد البنية التحتية بشرم الشيخ

وأضاف «عاقل»، لـ«الوطن»، أنّه يتم حاليا عمليات تجديد البنية التحتية لشوارع وفنادق مدينة شرم الشيخ وذلك حتى تكون مستعدة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ والذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 30 ألف مشارك بينهم قادة دول ومسؤولين دوليين وخبراء مناخ وبيئة.

السياحة الخضراء ترفع نسب الإشغال

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه بعد تحول مدينة شرم الشيخ لصديقة للبيئة تطبق كافة معايير السياحة الخضراء، فإن أعداد السياح الوافدين للمدينة سترتفع بشكل كبير خاصة أن شرم الشيخ ستكون من أوائل المدن بمنطقة الشرق الأوسط التي تطبق كافة المعايير البيئية والمناخية، موضحا أن العديد من فنادق الغردقة بدأت حاليا ايضا في التحول لتكون صديقة للبيئة.

وأكد «عاقل»، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ أثناء انعقاد مؤتمر المناخ لاسيما مع وصول تدفقات سياحية للمدينة بالتوازي مع ضيوف المؤتمر، لافتا إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إليها من مختلف دول العالمن كاشفا عن أن نسب الإشغال بفنادق المدينة خلال الشتاء ستكون أعلى من الموجودة حاليا.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية، طالبت كافة فنادق شرم الشيخ بإرسال البيانات الخاصة بالحجوزات التي تمت حتى تاريخ 30 يوليو الجاري، على أن ترسل تلك أسبوعيا على البريد الإلكتروني للغرفة على صورة «excel sheet«وليس Pdf في موعد أقصاه غدا الثلاثاء.