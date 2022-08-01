المنشآت الفندقية: رحلات طيران «إير سفنكس» ترفع أعداد الوافدين لمصر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إنشاء شركة الطيران «إير سفنكس» منخفضة التكاليف التابعة لشركة مصر للطيران، ستسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، من الدول التي لا يوجد بينها وبين مصر رحلات طيران شارتر، لافتا إلى أن تنظيم رحلات من بعض دول جنوب شرق آسيا، ستكون أحد أهم الأهداف التي ستسعى الشركة لتنفيذها خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري، كان بحاجة ماسة منذ فترة لشركة طيران وطنية ذات تكلفة اقتصادية.

تنشيط السياحة الداخلية

أضاف لـ«الوطن»، أن الشركة ستسهم أيضا فى زيادة حركة السياحة الداخلية، وتشجع المصريين على السفر إلى المدن السياحية بأسعار مناسبة، ما يرفع نسب الإشغال بفنادق الجمهورية، لافتا إلى أنه بعد بدء الشركة لعملها، سترتفع بنسبة كبيرة أعداد المصريين المسافرين إلى المدن السياحية المصرية، لاسيما شرم الشيخ والغردقة.

روسيا تعاود تسيير رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة

وأشار إلى بدء شركات السياحة الروسية في تسيير رحلات إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، بداية من يوم 9 أغسطس الجاري، سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال الأشهر القليلة.

ولفت إلى أن فنادق الغردقة كانت الأعلى إشغالا بالمقارنة بشرم الشيخ ومرسى علم خلال الشهرين الماضيين، مشددا على أن شرم الشيخ لم تستطع حتى الآن تعويض الحركة السياحية التى كانت تأتى إليها من كل من أوكرانيا وروسيا، التي توقفت بسبب الحرب التي اندلعت بين البلدين فبراير الماضي.

يشار إلى أن شركة طيران «إير سفنكس» للطيران الاقتصادي، تعتبر إحدى أذرع شركة مصر للطيران، ويتمثل الهدف الرئيسى لإنشائها في تحقيق التكامل مع شبكة خطوط الشركة الوطنية داخليا وخارجيا.