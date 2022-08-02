الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الهجوم على فتاة بـ«سلاح أبيض»: مسجل خطر حاول سرقتها

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصا في منطقة رمسيس في القاهرة، وهو يحمل سلاحا أبيض.

مسجل خطر وراء الواقعة

وبالفحص باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبيّن أنّ له معلومات جنائية، ومقيم في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

وبمناقشته المتهم أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات، لمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول، وعند رؤيته لها أشهر السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت ضباط المباحث سرعة التحريات بشأن الواقعة.