تعرف على السيرة الذاتية لـ اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

4 سنوات متتالية استقر فيها اللواء أشرف الجندي في عمله كمدير لأمن القاهرة، بعد أن أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثلاثاء، قرارًا بمد خدمته، وذلك ضمن حركة تنقلات الشرطة 2022 التي أعلنتها وزارة الداخلية، والذي يعد من أكفأ رجال الشرطة في الفترة الماضية، وشغل عدة مناصب أمنية داخل قطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، لذا تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.. السيرة الذاتية

السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي مليئة بالكفاح والنجاحات خلال فترة عمله مديرًا لأمن القاهرة، حيث نجح خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في كشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وأبرزها ضبط العصابة الأردنية بمدينة نصر، و«مذبحة الرحاب» والتي تكشفت وقائعها بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالرحاب، وكذا ساهم من خلال خبرته في مجال البحث الجنائي والأمن العام في ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة، وأيضا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية، ولقب «الجندي» بـ«الجنرال» نتيجة جهوده في قطاع المباحث.

4 سنوات متتالية من النجاح وكشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

اعتماد الحركة السنوية

وفي وقت سابق اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، أسماء حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022، بعدما انتهى اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، من أجل إقرار التنقلات والترقيات، إذ شهدت تغييرات واسعة على مستوى الجمهورية بمختلف القطاعات.