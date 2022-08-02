من التخفي لـ وزير داخلية طالبان.. من هو «حقاني» حامي عائلة الظواهري؟

مازال الوقت يكشف عن تفاصيل مقتل أيمن الظواهري، رئيس تنظيم القاعدة، في عملية نفذتها الاستخبارات المركزية الأمريكية في العاصمة كابول، وكان من ضمن المعلومات التي كشف عنها الجانب الأمريكي، هو أن كبار قادة شبكة «حقاني» كانوا على علم بتواجد أيمن الظواهري في إحدى المنازل في منطقة «شربور»، التابعة لكبار المسؤولين في الدولة، ولكن كانت المفاجأة هو ما أعلنه مسؤول أمريكي بأن عناصر من حركة حقاني أخلوا المنزل الذي كان يتواجد فيه الظواهري من زوجته وابنته بعد عملية قصفه، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية.

وزير داخلية طالبان

وتساءل البعض عن دور الحركة التي تمكّن زعيمها سراج الدين حقاني من تولى منصب وزير الداخلية، في الحكومة التي شكلتها طالبان بعد سيطرتها على مقاليد الحكم في أغسطس من العام الماضي، الذي حمل علامات استفهام كثيرة، فبعدما كان الرجل الذي يعد واحدا من أقوى القادة في حركة طالبان لا يظهر بوجه قط أو تصويره من الخلف، خرج الآن وتولي منصب وزير الداخلية في الحكومة، وظهر لأول مرة علانية في احتفال رسمي لطالبان.

لم يمر عام على توليه منصب وزارة الداخلية، حتى عاد اسم سراج الدين حقاني وشبكته إلى الأضواء مرة أخرى، بعد تصريحات أمريكية تفيد بأن شبكة «حقاني» كانت على علم بتواجد أيمن الظواهري في العاصمة كابول، وكان يوجد أفراد من شبكته توفر الحماية للرجل الأول في تنظيم القاعدة، بحسب ما ذكره موقع قناة «العربية» الإخبارية، ومع عودته مرة أخرى تساءل البعض عن ماهية الرجل الذي يتولى منصب الأمن في البلاد، و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن الرجل الأقوى في الحكومة وعن شبكته خلال السطور التالية، بحسب ما أوردته شبكة «دويتش فيله» الألمانية.

أبرز المعلومات عن الرجل الأقوى في طالبان

- اسمه سراج الدين حقاني من مواليد ولاية بكتيا في أفغانستان عام 1973.

- والده الشيخ جلال الدين حقاني عضو في مجلس شورى الإمارة الإسلامية لطالبان.

- سراج الدين حقاني واحدًا من المطلوبين على رأس قائمة على مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي عرض 10 ملايين دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات للقبض عليه.

- يترأس شبكة «حقاني» أحد الأذرع الضاربة لحركة طالبان منا أنه أحد أبرز حلفاء القاعدة.

- كان سراج الدين حقاني واحدًا من 3 نواب لزعيم طالبان هبة الله أخوند زادة، إلى جانب رئاسته لشبكة حقاني التي حملت اسمه.

- تتكون شبكته التي تعتنق الفكر الجهادي ‏أكثر من 10 آلاف مقاتل.

- يشتهر مقاتلو شبكة حقاني بتنفيذهم أعنف الهجمات التي ارتكبتها حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية.

- شبكة «حقاني» رغم أنَّها أقل عددًا من حركة طالبان، ولكن يُحسب لرجالها أنهم أكثر تدريبا، ولهم أسلوبهم الخاص في الحركة والقتال.

- تتبع الحركة أسلوب «التنظيم الخيطي»، التي تعتمد على أن كل تشكيل في الحركة لأي علم شيئا عن التشكيل الآخر وحتى المقاتلون لا يعرفون من قادتهم.