مسؤول أمريكي: «شبكة حقاني» كانت على علم بوجود الظواهري في «كابول»

قال مسؤول أمريكي، إن كبار قادة «شبكة حقاني» المتحالفة مع حركة «طالبان» كانوا على علم بوجود زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية «كابول».

وفي وقت سابق، أشار مسؤولان أمريكيان لوكالة «رويترز» للأنباء، إن وكالة المخابرات المركزية «سي آي أيه» شنت غارة بطائرة مُسيرة في العاصمة الأفغانية «كابول» أفغانستان، يوم الأحد الماضي.

بدورها، أشارت مصادر قناة «العربية-الحدث»، إلى أن 2 من مساعدي وزير داخلية «طالبان» سراج الدين حقاني وعدد آخر قتلوا جراء الغارة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري.

مسؤول أمريكي: العملية كانت من تخطيط «سي آي إي»

من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن عملية قتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، ولم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن العملية كانت من تخطيط «سي آي إي»، واصفا العملية بالناجحة، وفي وقت سابق، أشار مسؤول أمريكي رفيع عن عملية ناجحة ضد هدف مهم تابع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في أفغانستان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

«سي آي أيه»: استخدمت صواريخ خاصة في عملية قتل الظواهري

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن المخابرات الأمريكية «سي آي أيه»، استخدمت صواريخ خاصة في عملية قتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري في غارة بالعاصمة «كابول».

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إن لا شيء يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للاعتقاد بمقتل أي شخص آخر غير أيمن الظواهري في العملية بـ«كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخباري.

وفي نوفمبر من العام قبل الماضي، 2020 انتشرت أنباء عن وفاة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، بعد صراع مع المرض، وقالت تقارير في ذلك الوقت، عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بالربو.

وفي سبتمبر 2021، رد زعيم تنظيم « القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، بنفسه على تلك الشائعات بخروجه في فيديو في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر.