لخريجى الثانوية العامة.. 7 شروط للالتحاق بمنحة ساويرس للتفوق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمنحة مؤسسة ساويرس للتفوق وذلك لدعم خريجي المدارس الثانوية لدراسة البكالوريوس بأفضل الجامعات في مصر.

شروط التقديم لمنحة مؤسسة ساويرس للتفوق

ولفتت التضامن إلى أن هناك شروط التقديم لمنحة مؤسسة ساويرس للتفوق لخريجى الثانوية العامة تتمثل فيما يلى :

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما داخل جمهورية مصر العربية (الأفضلية للمصريين غير مزدوجي الجنسية).

– أن يكون المتقدم من خريجي مدارس الثانوية العامة المصرية الحكومية دفعة 2021/2022 بمجموع لا يقل عن 90% من الشعبتين العلمى والأدبى.

– تُمنح الأولوية للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

– أن يستوفي الطالب المتقدم كافة المعايير التي تحددها الجامعة التي يتقدم للانضمام إليها.

– ألا يكون الطالب قد أقام خارج جمهورية مصر العربية لفترة أكثر من ثلاث أعوام.

– تُمنح الأولوية للطلاب الذين يمكن إثبات احتياجهم المالي، ويظهرون تفوقًا أكاديميًا ويشاركون في الأنشطة التطوعية.

– الالتزام بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد التخرج مباشرةً وأداء الخدمة العسكرية لمن تنطبق عليه الشروط.

مزيا منح ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة

وأكدت وزارة التضامن على الصفحة الرسمية لها، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن منح ساويرس تشمل المسارين التاليين:

- منح ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية.

- منح ساويرس للتفوق لدعم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة.

وأوضحت التضامن أن المنح تمول مصروفات الدراسة للطلاب المقبولين بالمنحة ، كما توفر الإقامة للطلاب المغتربين ، بالإضافة إلى مصروفات الإعاشة وتكاليف المواد التعليمية وجهاز لاب توب لكل طالب.

ولفتت إلى أن منحة ساويرس توفر فرص للمشاركة في تدريبات بناء الشخصية وتحسين مهارات اللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن آخر موعد للتقديم 10 أغسطس 2022 الساعة الخامسة مساءً

الجامعات الداعمة للمنحة

ولفتت إلى أن المنحة تدعم خريجى الثانوية العامة فى الجامعات التالية :

- جامعة عين شمس

- جامعة النيل

-جامعة أسيوط

- جامعة العلوم والتكنولوجيا – مدينة زويل

- جامعة الإسكندرية

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- الجامعة البريطانية في مصر

- جامعة مصر للمعلوماتية

- جامعة الجلالة

مجالات الدراسة

الهندسة

العلوم

تكنولوجيا المعلومات

الاقتصاد والعلوم السياسية

التجارة

الإعلام

القانون

الزراعة

التمريض.