وزير التعليم: والله ما أعرف نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة ستكون قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، مشيرا إلى أن ذلك ما أعلنه من البداية، لكن الوزارة فوجئت بحالة مذهلة من الشائعات، حول صدور النتيجة، «يا جماعة ده النهاردة لسه 1 أغسطس، احنا قولنا الأسبوع الأول من أغسطس، يعني من 1 لـ7 أغسطس، ليه نعيش الناس في حالة من الترقب، إحنا نفسنا منعرفش هتبقى امتى، نلاقي الناس بتسأل، يعني هتبقى يوم 2 أغسطس ولا 5 أغسطس، طب ما أنا لو كنت عاوز أقول 2 أو 5 كنت قولت، إحنا قولنا من 1 لـ7 أغسطس».

طب والله أنا لا أعرف النتيجة ولا المؤشرات

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل: «ما تيجوا نغير الأسلوب، انتوا معطلينا وموترينا ومسببين لينا تعب شديد جدًا، الناس بقت تتسابق على حاجة مقولنهاش، أنا شوفت النهاردة خبر أن الوزير اعتمد النتيجة، وهي الآن في مكتب الوزير، طب والله أنا لا أعرف النتيجة ولا المؤشرات، ولا هي خلصت ولا أي حاجة من دي خالص، ليه نبلبل الناس، ونثير جدل بلا داعي، ليه ناس تدعي إنها تعلم بواطن الأمور».

البعض يظهر في الشاشات يتحدث عن نسب النجاح

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن البعض يتحدث عن نسب النجاح وموعد ظهور النتيجة، ونسب التنسيق بالجامعات، وهي أشياء لا أساس لها من الصحة، «على الأقل خالص عشان يبقى فيه قدر من المصداقية، يقولوا كلمة (اعتقد) قبل بدء الكلام، لا دول بيتكلموا على أنه خبر والناس على طول بتصدق».