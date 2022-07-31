معاش تكافل وكرامة.. اعرف كيفية التسجيل والمستندات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل لصرف معاش تكافل وكرامة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق بصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، فقد تمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، فى أبريل الماضي بتوجيهات رئاسية، ثم صدرت توجيهات بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن.

خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

وعن كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أنه على المواطن التوجه للوحدة الاجتماعية التى تتبع محل سكن المتقدم وتقديم المستندات التالية:

- يشترط تقديم صور بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان الأفراد الأكبر من 18 سنة ضمن المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- في حالة وجود بطاقة التموين يتم تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة.

- يتم تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج ضمن المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة.

- في حالة الهجر يتم تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال للحصول على معاش تكافل وكرامة.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2022

وأوضحت التضامن أن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022، كالتالي:

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

- 450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.

- 450 جنيهًا شهريًا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.