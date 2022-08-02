الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي جوجل، من جانب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم من خلال الرابط الذي خصصه موقع جريدة الوطن، من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة

ويعتبر الرابط الأسهل والأسرع في الحصول على النتيجة هو natega.elwatannews.com، والمتاح التسجيل عليه حاليًا على موقع جريدة الوطن، لاستلام النتيجة بعد ظهورها مباشرة، خاصة بعد حالة الترقب الواسع والقلق التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة مؤشرات ونسب النجاح لنتيجة الثانوية للعام الجاري 2022، والموعد الرسمي لظهورها.

خطوات تسجيل بيانات الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد الدخول على الرابط السابق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- اختيار الشعبة.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.

وبناء على الإحصائيات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، فإن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية، بلغ 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية داخل 2089 لجنة.